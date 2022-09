GF Vip, Tommaso Zorzi sente la mancanza della casa: ‘mi sento triste’. Pronto a tornare al Grande Fratello? (Di venerdì 2 settembre 2022) Tommaso Zorzi è stato senza dubbio uno dei concorrenti, nonché vincitore, più amato del GF Vip. Il reality è giunto alla settima edizione e c’è chi non esclude un ritorno in casa proprio di Tommaso. LEGGI ANCHE : — GF Vip, tutti i concorrenti della nuova edizione: un nome rinuncia all’ultimo minuto “I video migliori del mio GF? Voglio ridere sono triste (grazie)” ha twittato Tommaso, chiedendo alla sua community di condividere con lui le clip di quando ha partecipato, e vinto, una delle edizioni del GF Vip. Su Instagram, Tommaso ha ripreso il discorso, dichiarando: “In questo momento che ero giù, i social sanno essere proprio d’aiuto. Ho visto un video che mi ha fatto veramente ridere”. Twitter infatti è stato invaso di momenti esilaranti vissuti da ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 settembre 2022)è stato senza dubbio uno dei concorrenti, nonché vincitore, più amato del GF Vip. Il reality è giunto alla settima edizione e c’è chi non esclude un ritorno inproprio di. LEGGI ANCHE : — GF Vip, tutti i concorrentinuova edizione: un nome rinuncia all’ultimo minuto “I video migliori del mio GF? Voglio ridere sono triste (grazie)” ha twittato, chiedendo alla sua community di condividere con lui le clip di quando ha partecipato, e vinto, una delle edizioni del GF Vip. Su Instagram,ha ripreso il discorso, dichiarando: “In questo momento che ero giù, i social sanno essere proprio d’aiuto. Ho visto un video che mi ha fatto veramente ridere”. Twitter infatti è stato invaso di momenti esilaranti vissuti da ...

UmbertaPernigo1 : @tommaso_zorzi Bellissimi tutti questi video.Per me sono tutti meravigliosi perché ho dei ricordi indelebili della… - LorenaMadeddu : @tommaso_zorzi Il più bello divertente Gf Vip di sempre nessun Gf potrà eguagliare. Grazie Tommaso Zorzi per le r… - siase91 : La fattoria degli animali: Il perfido scherzo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando - Grande Fratello VIP | GFVIP 5:… - Ada_17_6 : Importante che se ne parli, altrimenti non è più 'tra i vip più amati'. Qualsiasi cosa faccia se ne parla. Sono fel… - lovelyanimehd : Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Adesso parla il migliore amico Zorzi -