Freak Show: esce in radio e in digitale "Misty Soul" (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel videoclip di "Misty Soul" la band è vista come una casa, ogni componente ha una sua funzione, proprio come le stanze all'interno di un'abitazione Dal 26 agosto 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "Misty Soul", il nuovo singolo dei Freak Show con il featuring di Luca Impellizzeri alle percussioni e Daniela Galli "Dhany" al backing vocals. "Misty Soul" è un brano che descrive il desiderio di vivere il momento senza troppi pensieri. Godersi l'attimo, magari con la persona che più ti interessa, e divertirsi in un mix di attrazione e chimica. Una sorta di sogno che si vuol far diventare realtà, "sempre di più". I Freak Show ci hanno gentilmente concesso ...

