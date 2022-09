Ecco i vaccini anti varianti, campagna al via dopo metà settembre: prima over 60 e fragili (Di venerdì 2 settembre 2022) Ci sarà una pioggia di vaccini a disposizione: non solo per Omicron 1 ma anche per le sottovarianti 4 e 5 ora prevalenti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 settembre 2022) Ci sarà una pioggia dia disposizione: non solo per Omicron 1 ma anche per le sottovari4 e 5 ora prevalenti

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il conto della guerra del gas: 70 miliardi • Per fare gli eroi diventiamo dei fe… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Disco rotto Speranza: «4ª dose e zitti» Silenzio dopo la pubblicazione dello stu… - LaVeritaWeb : Documento per documento, ecco come il ministero ha tardato a inserire gli antinfiammatori tra le terapie. Parlano i… - GhironiQuinto : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il conto della guerra del gas: 70 miliardi • Per fare gli eroi diventiamo dei fessi • P… - AuricchioAurora : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il conto della guerra del gas: 70 miliardi • Per fare gli eroi diventiamo dei fessi • P… -