Dalla Francia – Arnaud Pouille (Lens) sull'estensione di Fofana: "Dovevamo condividerla con più persone possibile" (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 21:49:00 Arrivano conferme da L'Équipe: Arnaud Pouille(CEO di RC Lens): "È bello rivedere le foto. C'è molta emozione in Bollaert ma c'è stata un po' più del solito. Gli acquisti sono spesso un po' egoistici, rappresentiamo un club, spesso siamo uno o due. Lì si allunga il capitano, c'è grande attesa, è lui la pietra angolare del progetto che da due anni cerchiamo di portare avanti in Ligue 1. Abbiamo pensato di doverlo condividere con quante più persone possibile. È stato il nostro direttore delle comunicazioni, Benjamin Parrot, ad avere l'idea di condividerla con Bollaert. È andata così. Poi abbiamo dovuto mantenere tutto segreto. Penso che sia abbastanza simbolico di quello che stiamo cercando di fare. Cerchiamo di posizionare il collettivo nel punto più alto ..."

