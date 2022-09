Baresi: 'Il mio Milan, giovane ma esperto e con un Leao in più. E per il derby...' (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

sportli26181512 : Baresi: “Il mio Milan, giovane ma esperto e con un Leao in più. E per il derby...”: Baresi: “Il Milan sta dando l’e… - Gazzetta_it : Intervista a Franco Baresi: “Il mio Milan, giovane ma esperto e con un Leao in più. E per il derby...” #Milan… - GRealta : Io e i New York Yankees. Storia di un rapporto complicato. Però al mio figlioccio comprai la maglia di Derek Jete… - SalvoSottile17 : @MarcoBaldinesi Ammetto il mio errore, il disperato di interazioni non era lui, bensì tu. Ora torno su Narnia, un p… - GioB1974 : @MikyTarricone Ricordo una partita di GIOVANISSIMI (under 15!), in cui l'allenatore voleva a tutti i costi far gioc… -