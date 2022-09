Argentina, attentato fallito a vicepresidente Kirchner. Un arresto (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver tentato di uccidere la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner mentre saliva in macchina davanti alla sua abitazione. L'attentato è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver tentato di uccidere laCristina Fernandez dementre saliva in macchina davanti alla sua abitazione. L'è stato ...

