VIDEO – Porto di imbarco e tre bitte in più: settembre-svolta per le crociere a Salerno (Di giovedì 1 settembre 2022) Sarà un settembre rivoluzionario per il settore crocieristico al Porto di Salerno. Entro una settimana saranno utilizzabili le tre nuove bitte al Molo Manfredi. I lavori dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha commissionato stanno giungendo al termine (guarda VIDEO in basso). Seppure con qualche mese di ritardo, Molo Manfredi è stato fornito di tre manufatti che permetteranno alle navi lunghe trecento metri attraccarvi. Da settembre, quindi, il 90% delle navi passeggeri potrà accostare alla stazione marittima. Resteranno gli attracchi al vicino molo III Gennaio, invece, per le mastodontiche Costa Toscana (guarda VIDEO in alto) e Mein Shift, lunghe circa 330 metri. Esse e tutte quelle di simile grandezza potranno usufruire del Molo Manfredi solo ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 1 settembre 2022) Sarà unrivoluzionario per il settore crocieristico aldi. Entro una settimana saranno utilizzabili le tre nuoveal Molo Manfredi. I lavori dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha commissionato stanno giungendo al termine (guardain basso). Seppure con qualche mese di ritardo, Molo Manfredi è stato fornito di tre manufatti che permetteranno alle navi lunghe trecento metri attraccarvi. Da, quindi, il 90% delle navi passeggeri potrà accostare alla stazione marittima. Resteranno gli attracchi al vicino molo III Gennaio, invece, per le mastodontiche Costa Toscana (guardain alto) e Mein Shift, lunghe circa 330 metri. Esse e tutte quelle di simile grandezza potranno usufruire del Molo Manfredi solo ...

