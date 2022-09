Via il Reddito di cittadinanza. Sbardella svela i primi passi del governo FdI (Di giovedì 1 settembre 2022) Eliminazione del Reddito di cittadinanza e consapevolezza che il mainstream internazionale è pilotato dalla sinistra italiana. Lo dice a Formiche.net Luca Sbardella, dirigente meloniano capolista di Fratelli d’Italia al collegio plurinominale alla Camera in Lombardia. Perché il mainstream internazionale solleva dubbi sulla capacità della destra di governare? Secondo me non è il mainstream internazionale spontaneamente, ma è sollecitato da pezzi italiani che, già ostili alla Meloni e al centrodestra, fanno credere che noi siamo inadeguati. La problematica più importante che dovrete affrontare in caso di vittoria è il dossier energetico. Il tetto europeo del gas è una soluzione? Sicuramente la proposta di Giorgia Meloni va nella giusta direzione e il motivo è molto semplice: i governi degli ultimi anni non hanno fatto assolutamente ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Eliminazione deldie consapevolezza che il mainstream internazionale è pilotato dalla sinistra italiana. Lo dice a Formiche.net Luca, dirigente meloniano capolista di Fratelli d’Italia al collegio plurinominale alla Camera in Lombardia. Perché il mainstream internazionale solleva dubbi sulla capacità della destra di governare? Secondo me non è il mainstream internazionale spontaneamente, ma è sollecitato da pezzi italiani che, già ostili alla Meloni e al centrodestra, fanno credere che noi siamo inadeguati. La problematica più importante che dovrete affrontare in caso di vittoria è il dossier energetico. Il tetto europeo del gas è una soluzione? Sicuramente la proposta di Giorgia Meloni va nella giusta direzione e il motivo è molto semplice: i governi degli ultimi anni non hanno fatto assolutamente ...

