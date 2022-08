US Open 2022, Matteo Berrettini: “Match difficile, ma sono soddisfatto. Murray? Sarà una partita difficile, sono pronto e fiducioso” (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo un primo set da dimenticare, chiuso sul 2-6, Matteo Berrettini si è ritrovato salendo in cattedra ai danni del francese Hugo Grenier, soffrendo, ma mettendo in mostra una straordinaria qualità soprattutto nei punti decisivi del tie-break del quarto set. L’azzurro accede così al prossimo turno degli US Open 2022 (dove troverà Andy Murray) con il punteggio finale di 2-6, 6-1, 7-6 (4), 7-6 (9). Non è stata di certo una passeggiata, anzi, un Match particolarmente ostico, un ostacolo però superato che dà fiducia verso i prossimi appuntamenti. Ecco il commento alla sua prestazione del tennista romano rilasciato alla stampa al termine del Match: “L’incontro è stato molto difficile, non ho iniziato bene ma mi son detto che c’era tempo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo un primo set da dimenticare, chiuso sul 2-6,si è ritrovato salendo in cattedra ai danni del francese Hugo Grenier, soffrendo, ma mettendo in mostra una straordinaria qualità soprattutto nei punti decisivi del tie-break del quarto set. L’azzurro accede così al prossimo turno degli US(dove troverà Andy) con il punteggio finale di 2-6, 6-1, 7-6 (4), 7-6 (9). Non è stata di certo una passeggiata, anzi, unparticolarmente ostico, un ostacolo però superato che dà fiducia verso i prossimi appuntamenti. Ecco il commento alla sua prestazione del tennista romano rilasciato alla stampa al termine del: “L’incontro è stato molto, non ho iniziato bene ma mi son detto che c’era tempo e ...

