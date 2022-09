Ultime Notizie – Il Var compie 6 anni, Collina: “Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Sei anni fa, nella città di Bari, un arbitro (l’olandese Björn Kuipers) ha potuto ricorrere al supporto del Var e della tecnologia in una partita vera e propria. Parliamo della partita Italia-Francia. La Fifa e in particolare il presidente del Comitato arbitri Pierluigi Collina guardano al passato e al futuro con un pensiero positivo. “Ricordo molto bene la giornata. Una giornata storica. All’epoca non lavoravo ufficialmente per la Fifa, ma io era a Bari con altri colleghi, per vedere l’Italia contro la Francia e vedere Video Assistant Referee utilizzato per la prima volta in una partita internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po’ nervosi. Era la prima volta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 1° settembre 2016, il Video Assistant Referee (Var) è stato utilizzato per la prima volta in una partita ufficiale. Seifa,città di Bari, un arbitro (l’olandese Björn Kuipers) ha potuto ricorrere al supporto del Var e della tecnologia in una partita vera e propria. Parliamo della partita Italia-Francia. La Fifa e in particolare il presidente del Comitato arbitri Pierluigiguardano al passato e al futuro con un pensiero positivo. “Ricordo molto bene la giornata. Una giornata storica. All’epoca non lavoravo ufficialmente per la Fifa, ma io era a Bari con altri colleghi, per vedere l’Italia contro la Francia e vedere Video Assistant Referee utilizzato per la prima volta in una partita internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po’ nervosi. Era la prima volta ...

