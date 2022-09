Ultime Notizie – Atalanta-Torino 3-1, tris Koopmeiners e nerazzurri primi (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Atalanta batte il Torino per 3-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023, sale a 10 punti e affianca la Roma al primo posto in classifica. I granata, al primo k.o. del torneo, rimangono a quota 7. Il successo dei nerazzurri porta la firma di Koopmeiners, che realizza una tripletta e con 4 gol comanda la classifica dei marcatori con lo juventino Vlahovic. Al Toro non basta la rete di Vlasic per raddrizzare la gara. L’Atalanta conquista il bottino pieno in una gara cominciata col piede sull’acceleratore. I bergamaschi creano almeno 3 nitide occasioni da rete nella prima mezz’ora. Toloi sfiora il palo all’8?, Milinkovic-Savic deve disinnescare i tentativi di Koopmeiners e Zapata. Al 32? i padroni di casa ad un passo dal vantaggio, con Demiral che timbra il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) L’batte ilper 3-1 nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2022-2023, sale a 10 punti e affianca la Roma al primo posto in classifica. I granata, al primo k.o. del torneo, rimangono a quota 7. Il successo deiporta la firma di, che realizza una tripletta e con 4 gol comanda la classifica dei marcatori con lo juventino Vlahovic. Al Toro non basta la rete di Vlasic per raddrizzare la gara. L’conquista il bottino pieno in una gara cominciata col piede sull’acceleratore. I bergamaschi creano almeno 3 nitide occasioni da rete nella prima mezz’ora. Toloi sfiora il palo all’8?, Milinkovic-Savic deve disinnescare i tentativi die Zapata. Al 32? i padroni di casa ad un passo dal vantaggio, con Demiral che timbra il ...

