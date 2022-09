Troppi soldi | il comunista Fratoianni è impazzito | chi processare in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Non bastavano la patrimoniale e lo stop ai jet privati. No, per Nicolale imprese che fannoprofitti devono andare direttamente davanti al giudice. È questa, più o meno, la tesi del leader di Sinistra Italiana, accolto a braccia aperte da Enrico Letta nella sua squadra elettorale, che sta dietro l'esposto presentato in procura contro le aziende che non hanno versato la tassa del 25% disposta dal Mario Draghi per finanziare il decreto aiuti a sostegno delle bollette. Mossa che, sembra di capire, è solo il primo passo. Già, perché ieriin un'intervista ha spiegato che si parla di 50 miliardi di extraprofitti che «andrebbero messi a disposizione di imprese e famiglie». Per questo, ha spiegato, «proponiamo che il prelievo riguardi non più solo il 25 per cento, ma il 100 per 100». DIVIDENDI Insomma, ...