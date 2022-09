(Di giovedì 1 settembre 2022) Escono di scena le due tenniste azzurre ad approdare tra le migliori otto alla decima edizione della "CMG Tennis Cup", ITF da 25mila dollari in corso sui campi del Tc Triestino

tennisromania : RT @TENIPOcom: ITF W25 Trieste - Clay (Quarterfinal) Oana Georgeta Simion (ROU) def. Diletta Cherubini (ITA) 4-6 6-3 6-3 - TENIPOcom : ITF W25 Trieste - Clay (Quarterfinal) Oana Georgeta Simion (ROU) def. Diletta Cherubini (ITA) 4-6 6-3 6-3 -

FIT

" (Piacenza), "Ravenna Festival", "Teatro Regio" (Torino), "Mu. Vi Musica a Vicenza. Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza", "Teatro lirico Giuseppe Verdi" (), "Teatro del ...Lorenzo, in arte Jovanotti, ha proposto questo innovativo format che ha lui al centro ... Uno studio del professor Baccaro dell'Università disul "campionamento della vegetazione ... Trieste: Cherubini e Pigato si fermano ai quarti Per consentire all’Amam l’esecuzione di interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche in alcuni tratti ...