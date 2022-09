Tregua sui mercati energetici, prezzi dell’elettricità dimezzati in 72 ore. Il gas costa 100 euro in meno di una settimana fa (Di giovedì 1 settembre 2022) Il prezzo medio dell’elettricità in europa si è dimezzato in 72 ore. Un megawattora, che a inizio settimana è arrivato ad essere scambiato in Germania a 1.000 euro, si vende adesso a meno di 500. Sono valori che restano estremamente elevati, l’anno scorso di questi tempi il valore era intorno ai 50 euro. Le oscillazioni sono veloci ed ampie sia verso l’alto, sia verso il basso. In una fase che è oggettivamente i prezzi rispondono poco a criteri di mercato. A innescare i cali degli ultimi 3 giorni sono stati una serie di notizie. Berlino ha annunciato di aver raggiunto un buon livello di riempimento delle sue riserve di gas (84%) e questo ha ridotto le pressioni sul mercato di Amsterdam. I prezzi del gas sono scesi di circa 100 euro in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il prezzo medioinpa si è dimezzato in 72 ore. Un megawattora, che a inizioè arrivato ad essere scambiato in Germania a 1.000, si vende adesso adi 500. Sono valori che restano estremamente elevati, l’anno scorso di questi tempi il valore era intorno ai 50. Le oscillazioni sono veloci ed ampie sia verso l’alto, sia verso il basso. In una fase che è oggettivamente irispondono poco a criteri di mercato. A innescare i cali degli ultimi 3 giorni sono stati una serie di notizie. Berlino ha annunciato di aver raggiunto un buon livello di riempimento delle sue riserve di gas (84%) e questo ha ridotto le pressioni sul mercato di Amsterdam. Idel gas sono scesi di circa 100in ...

