Supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo: come risparmiare 3 mila euro (Di giovedì 1 settembre 2022) La classifica di Altroconsumo per analizzare come i prezzi della Gdo siano aumentati e scoprire i punti vendita più economici in Italia: eurospin e Aldi i discount più convenienti per combattere l’inflazione. Per gli articoli di marca primeggiano Esselunga, Famila e Spazio Conad Leggi su corriere (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladiper analizzarei prezzi della Gdo siano aumentati e scoprire i punti vendita più economici in Italia:spin e Aldi i discount piùper combattere l’inflazione. Per gli articoli di marca primeggiano Esselunga, Fae Spazio Conad

Corriere : Supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo: come risparmiare più di 3 mila euro - ilriformista : Di fronte al carovita e all’inflazione galoppante, l’analisi di Altroconsumo sui supermercati più convenienti: si p… - CMGrassi : In crescita i prezzi dei discount rispetto al 2021: +5,2% - Supermercati più convenienti, la classifica di Altrocon… - infoiteconomia : Supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo - serenel14278447 : Supermercati più convenienti, Altroconsumo: ecco come risparmiare fino a 3.350 euro -