Settembre inizia con la pioggia, poi torna il caldo: come sarà il tempo nel weekend (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo mese, ma a dare il benvenuto a Settembre ci hanno pensato i temporali. Quasi come a voler dire che tutto sta per finire e che presto bisognerà tornare alla quotidianità di sempre, alla routine. E ai buoni propositi. Ma per poco. Perché dal punto di vista meteorologico questa fase di instabilità sarà temporanea, poi dalla prossima settimana tornerà il caldo africano. E il sole continuerà a splendere in cielo. Inizio Settembre con i temporali in Italia come ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile del sito Ilmeteo.it, all’Adnkronos, la giornata di oggi, che coincide con l’inizio dell’autunno meteorologico, sarà caratterizzata da piogge e temporali, soprattutto in Emilia Romagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo mese, ma a dare il benvenuto aci hanno pensato irali. Quasia voler dire che tutto sta per finire e che presto bisogneràre alla quotidianità di sempre, alla routine. E ai buoni propositi. Ma per poco. Perché dal punto di vista meteorologico questa fase di instabilitàranea, poi dalla prossima settimana tornerà ilafricano. E il sole continuerà a splendere in cielo. Iniziocon irali in Italiaha spiegato Andrea Garbinato, responsabile del sito Ilmeteo.it, all’Adnkronos, la giornata di oggi, che coincide con l’inizio dell’autunno meteorologico,caratterizzata da piogge erali, soprattutto in Emilia Romagna ...

NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - CorriereCitta : Settembre inizia con la pioggia, poi torna il caldo: come sarà il tempo nel weekend - Andy49681098 : È GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE E DEDDU NON SI MUOVE A METTERE LE ULTIME DUE DATE ma lo sai che tra un po’ inizia la scuola e… - Sara51068792 : RT @sistahclaire: Oggi inizia settembre e questo vuol dire solo una cosa: Matti va ad Amici ?? - Sara51068792 : RT @Elis4__: oggi inizia settembre quindi vuol dire solo: Mattia ad Amici?? -