Sampdoria | Murillo sempre più vicino alla permanenza

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo l’Elche, anche l’Espanol dice di no a: troppo alte le richieste economiche. Il colombiano dovrebbe rimanereLadi Jeisondiventapiù probabile. Dopo l’Elche, anche l’Espanyol si è tirato indietro nella corsa al difensore colombiano: il tempo stringe e l’acquisto a titolo definitivo costringe un esborso troppo elevato per il club spagnolo.gode della piena fiducia di Marco Giampaolo e, in virtù del contratto in scadenza, potrebbe rinnovare fino al 2024 spalmando su più anni l’ingaggio da 1,6 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tabellino di- Lazio 1 - 1 21' pt Immobile (L), 47' st Gabbiadini (S)(4 - 1 - 4 - 1): Audero, Bereszynski,(28' st Ferrari), Colley, Augello, Vieira (25' st Villar), ...- Lazio 1 - 1 Reti : 21' pt Immobile, 47' st Gabbiadini(4 - 1 - 4 - 1): Audero 7; Bereszynski 5.5,5.5 (29' st A. Ferrari sv), Colley 6, Augello 6; Vieira 6 (25' st ...Juventus dunque che si ferma a quota 4 punti, due in meno della vetta, Samp che invece porta a casa il primo della stagione. Juventus che ha faticato a creare gioco, Cuadrado nel primo tempo non sfrut ...La sampdoria riscatta parzialmente la pessima prova di Salerno e si riscatta imponendo il pari ad una Lazio che troppo presto ha pensato di avere il successo in tasca. Passata in vantaggio dopo 21' co ...