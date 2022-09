Reazione a Catena 1 settembre 2022: i Tre allo Spiedo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 1 settembre 2022. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i Tre allo Spiedo, tre ragazzi del bresciano che cucinano spesso per beneficenza il piatto tipico della zona, lo Spiedo appunto. I Tre allo Spiedo – Francesco, Alessandro e Marco – al loro settimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.110 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 3.092 euro! Il gioco finale L’Ultima Catena ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 1 settembre 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 1. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i Tre, tre ragazzi del bresciano che cucinano spesso per beneficenza il piatto tipico della zona, loappunto. I Tre– Francesco, Alessandro e Marco – al loro settimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.110 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 3.092 euro! Il gioco finale L’Ultima...

