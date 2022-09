Oggi 1° settembre, Sant’Egidio abate | Invocato per fare una buona Confessione (Di giovedì 1 settembre 2022) La Chiesa celebra Oggi la memoria di Sant’Egidio abate (c. 640 – c. 720), Invocato per molteplici necessità, tra cui quella di una buona Confessione. Venerato come operatore di miracoli e conversioni, visse nel silenzio e nella contemplazione di Dio. Egidio («figlio di Egeo», «nato sull’Egeo» (dal greco), eremita e abate, nasce ad Atene da L'articolo Oggi 1° settembre, Sant’Egidio abate Invocato per fare una buona Confessione proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 1 settembre 2022) La Chiesa celebrala memoria di(c. 640 – c. 720),per molteplici necessità, tra cui quella di una. Venerato come operatore di miracoli e conversioni, visse nel silenzio e nella contemplazione di Dio. Egidio («figlio di Egeo», «nato sull’Egeo» (dal greco), eremita e, nasce ad Atene da L'articolo1°perunaproviene da La Luce di Maria.

