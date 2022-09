Non funziona Fastweb oggi 1 settembre, problemi di rete e assistenza per segnalazione guasti (Di giovedì 1 settembre 2022) oggi 1 settembre non funziona Fastweb per il suo servizio di rete e numerosi clienti non riescono a navigare come al solito, per lavoro, studio o semplicemente per svago. Non siamo al cospetto di un down completo del servizio, eppure le fastidiose anomalie non mancano per chi si affida all’operatore in tutta Italia. Esaminiamo dunque la tipologia delle difficoltà e l’attuale situazione per il servizio di connessione. Tipologia di problemi Come riporta anche il servizio Downdetector, i primi problemi odierni sono stati segnalati subito dopo le 7. Al momento di questa pubblicazione, ci sono più di un centinaio di testimonianze costanti delle anomalie da parte di clienti ai quali non funziona Fastweb, nonostante i numerosi tentativi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)nonper il suo servizio die numerosi clienti non riescono a navigare come al solito, per lavoro, studio o semplicemente per svago. Non siamo al cospetto di un down completo del servizio, eppure le fastidiose anomalie non mancano per chi si affida all’operatore in tutta Italia. Esaminiamo dunque la tipologia delle difficoltà e l’attuale situazione per il servizio di connessione. Tipologia diCome riporta anche il servizio Downdetector, i primiodierni sono stati segnalati subito dopo le 7. Al momento di questa pubblicazione, ci sono più di un centinaio di testimonianze costanti delle anomalie da parte di clienti ai quali non, nonostante i numerosi tentativi ...

