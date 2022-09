Nella corsa a chi è più “compagno” spicca De Magistris: «La vera sinistra siamo noi, non il Pd» (Di giovedì 1 settembre 2022) «I veri “compagni” siamo noi», dice Enrico Letta. «No, siamo noi», afferma baldanzoso Giuseppe Conte. Riprende la corsa a chi ha il diritto di rappresentare la bandiera rossa e cantare Bella Ciao. Un tentativo estremo di racimolare qualche voto, magari andandolo a pescare nei centri sociali. Ma c’è un altro “concorrente” che sgomita. Ed è Luigi De Magistris, con la sua Unione Popolare. «La sinistra sta arrivando», annuncia con tanto di trombe. «È qui. Questa è la vera sinistra, il resto sono colori sbiaditi». De Magistris all’attacco di Letta e Fratoianni Poi attacca: «Il Pd e Fratoianni non hanno più nulla di sinistra. Se Fratoianni lo fosse, sarebbe venuto con noi. E non con chi è per il nucleare, gli inceneritori, i bombardamenti, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) «I veri “compagni”noi», dice Enrico Letta. «No,noi», afferma baldanzoso Giuseppe Conte. Riprende laa chi ha il diritto di rappresentare la bandiera rossa e cantare Bella Ciao. Un tentativo estremo di racimolare qualche voto, magari andandolo a pescare nei centri sociali. Ma c’è un altro “concorrente” che sgomita. Ed è Luigi De, con la sua Unione Popolare. «Lasta arrivando», annuncia con tanto di trombe. «È qui. Questa è la, il resto sono colori sbiaditi». Deall’attacco di Letta e Fratoianni Poi attacca: «Il Pd e Fratoianni non hanno più nulla di. Se Fratoianni lo fosse, sarebbe venuto con noi. E non con chi è per il nucleare, gli inceneritori, i bombardamenti, ...

