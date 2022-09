Monza, niente Nandez: l’uruguaiano rimane al Cagliari, dice l’agente (Di giovedì 1 settembre 2022) niente Monza per Nandez: l’agente dell’urugaiano conferma la permanenza al Cagliari: «È irremovibile, vuole restare in Sardegna» niente Monza per Naithan Nandez. Il calciatore uruguaiano ha deciso per la permanenza al Cagliari. Decisione confermata dal suo agente, Pablo Bentancur che ha parlato così a calciomercato.it: «Prima di tutto, il mio mestiere è quello di consigliare ai miei assistiti quello che veramente può aiutare la loro carriera. Giocare in questa Serie B, una delle più competitive degli ultimi venti anni, è molto difficile. Ma io penso che Nandez possa tranquillamente essere protagonista in Serie A, anche in una squadra importante. È vero che ci sono stati gli interessamenti di tutti questi club, ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)perdell’urugaiano conferma la permanenza al: «È irremovibile, vuole restare in Sardegna»per Naithan. Il calciatore uruguaiano ha deciso per la permanenza al. Decisione confermata dal suo agente, Pablo Bentancur che ha parlato così a calciomercato.it: «Prima di tutto, il mio mestiere è quello di consigliare ai miei assistiti quello che veramente può aiutare la loro carriera. Giocare in questa Serie B, una delle più competitive degli ultimi venti anni, è molto difficile. Ma io penso chepossa tranquillamente essere protagonista in Serie A, anche in una squadra importante. È vero che ci sono stati gli interessamenti di tutti questi club, ma ...

horanvojcee : Niente ho trovato pure una cosa inquietante ma che conferma il MULTIVERSO. Ha messo like ai due cartelloni di eat… - psb_original : Calciomercato Reggina - Niente da fare per Ferrarini: va al Monza #SerieB - newsulcalcioita : #Monza,#Izzo arriva in prestito con un'operazione singola,niente #Torino per #Valoti. - hvbweather : il trofeo di zandvoort la bruta copia di quello di monza e facciamo che non dico niente più - PagineRomaniste : Niente #Monza per #Shomurodov: il motivo #ASRoma -