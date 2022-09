Milan-Inter, tutto esaurito e 150 Paesi collegati (Di giovedì 1 settembre 2022) Una sfida planetaria: è il Derby Milan-Inter che andrà in scena sabato alle ore 18.00, stracittadina numero 232. San Siro sarà esaurito in ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi. Boom di vendite anche per lo speciale “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra anch’essa il tutto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Una sfida planetaria: è il Derbyche andrà in scena sabato alle ore 18.00, stracittadina numero 232. San Siro saràin ogni ordine di posto, con oltre 75.000 tifosi attesi. Boom di vendite anche per lo speciale “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra anch’essa ilL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

AntoVitiello : Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero,… - SimoneTogna : #Inter, #Calhanoglu: 'Il Milan è migliorato, ma noi abbiamo il fuoco dentro. Siamo carichi'. - tvdellosport : Secondo RMC, l’offerta del PSG per Milan Skriniar è salita a 70 milioni: ora palla all’Inter #sportitalia… - CarmineFebo666 : RT @Spina14_acm: DERBY Chiffi arbitro, ovvero quello che diede rigore all’Inter in Udinese-Inter per il passo di danza del cigno Dzeko Di… - YBah96 : RT @AntoVitiello: Milan-Inter, stadio esaurito in ogni ordine di posto con 75 Mila spettatori. Più di 10.000 provengono dall'estero, con ci… -