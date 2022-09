Lampedusa dimenticata dai partiti

Nicola Porro

Quando l'ha comprata Berlusconi La villa di Berlusconi ache ospita Salvini: due piani e ... Ma si èdi saldare a Mps le rate che man mano scadevano, finché un giorno la banca le ...... quella che contribuisce a riempire il centro d'accoglienza di, prodigandosi perché più ... Peraltro mi pare che ora che siamo in campagna elettorale la sinistra si siadegli ... Migranti, Salvini sveglia la sinistra ipocrita Domenica da dimenticare per i passeggeri aerei dei voli Lampedusa Palermo e Palermo Lampedusa, che, nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della c ...