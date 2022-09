(Di giovedì 1 settembre 2022) L'Aiea conferma la visita all'impianto nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, nonostante le ostilità, ha detto il direttore generale dell'Agenzia Onu per l'Energia atomica, Rafael Grossi. Ma intanto ...

News24_it : Ispettori verso centrale, ma Kiev e Mosca si accusano di sparare - Evgheni_73 : @Agenzia_Ansa il titolo è ovviamente fuorviante, poi sulla notizia si legge che i russi sparano contro gli ucraini… - iconanews : Ispettori verso centrale, ma Kiev e Mosca si accusano di sparare - Epix_66 : RT @Alpenmobel: ?????????? La missione dell'AIEA si avviata verso l’Energodar per ispezionare la Centrale Nucleare. Sono 13 ispettori che cerch… - Alpenmobel : ?????????? La missione dell'AIEA si avviata verso l’Energodar per ispezionare la Centrale Nucleare. Sono 13 ispettori c… -

Agenzia ANSA

Sempre secondo Mosca, 4 proiettili d'artiglieria ucraini sono esplosi a 400 metri dalla centrale e anche sul punto d'incontro con glidell'Aiea: "Dalle prime ore di questa mattina l'......Nella trincea di Zaporizhzhia Come donare " Fondazione Specchio dei Tempi L'arrivo degli... Yellen ha affermato che ci sono stati "progressi sostanziali"la realizzazione del limite di ... Ispettori verso centrale, ma Kiev e Mosca si accusano di sparare - Ultima Ora L'Aiea conferma la visita all'impianto nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, nonostante le ostilità, ha detto il direttore generale dell'Agenzia Onu per l'Energia atomica, Rafael Grossi. (ANSA) ...Dalle dalle 5 (ora italiana) le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord Stream sono state completamente interrotte. Ore 05:17 - Germania: iniziato stop forniture di… Leggi ...