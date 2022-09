iPhone 14, occhio alla mail: vi promettono una vincita ma è una truffa (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche settimane dalla presentazione dell’iPhone 14, iniziano a girare alcune truffe. Una si realizza tramite una e-mail e promette la vincita del dispositivo. Andiamo a vedere a cosa stare attenti. Il mondo tecnologico ha dato spazio anche ai criminali. Se da una parte, la tecnologia è un sicuro aiuto, dall’altra sono gli utenti a stare attenti a qualsiasi cosa arrivi in privato. Tra SMS e mail, le comunicazioni possono rappresentare un serio tranello. Adobe StockManca sempre meno alla presentazione dei nuovi prodotti di casa Apple. Come ogni anno, l’attesa per i nuovi iPhone è sempre tantissima ed è proprio in questo interesse che si inseriscono i cybercriminali. I truffatori cercano il modo di gettare in trappola le vittime ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche settimane dpresentazione dell’14, iniziano a girare alcune truffe. Una si realizza tramite una e-e promette ladel dispositivo. Andiamo a vedere a cosa stare attenti. Il mondo tecnologico ha dato spazio anche ai criminali. Se da una parte, la tecnologia è un sicuro aiuto, dall’altra sono gli utenti a stare attenti a qualsiasi cosa arrivi in privato. Tra SMS e, le comunicazioni possono rappresentare un serio tranello. Adobe StockManca sempre menopresentazione dei nuovi prodotti di casa Apple. Come ogni anno, l’attesa per i nuoviè sempre tantissima ed è proprio in questo interesse che si inseriscono i cybercriminali. Itori cercano il modo di gettare in trappola le vittime ...

