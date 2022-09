Inter, arriva Acerbi: c’è l’ok di Zhang (Di giovedì 1 settembre 2022) Si è sbloccata la trattativa che porta Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter. Simone Inzaghi è stato accontentato in occasione dell’ultimo giorno di mercato, con l’ok di Zhang che permette al tecnico nerazzurro di disporre di una pedina in più in difesa. È in corso adesso lo scambio dei documenti: sarà prestito con diritto di riscatto. Mercato chiuso per i nerazzurri. Intanto, Agoume va al Troyes in prestito. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Si è sbloccata la trattativa che porta Francescodalla Lazio all’. Simone Inzaghi è stato accontentato in occasione dell’ultimo giorno di mercato, condiche permette al tecnico nerazzurro di disporre di una pedina in più in difesa. È in corso adesso lo scambio dei documenti: sarà prestito con diritto di riscatto. Mercato chiuso per i nerazzurri. Intanto, Agoume va al Troyes in prestito. SportFace.

