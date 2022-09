Ingerenze e hacker russi. Draghi convoca il Comitato cyber (Di giovedì 1 settembre 2022) Stamattina il presidente del Consiglio Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi, prima del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza con il sottosegretario con la delega alla cybersicurezza Franco Gabrielli, il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni e la sua vice, Nunzia Ciardi. Presenti anche i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Maria Cristina Messa (Università), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e trasporti). In cima all’agenda dei lavori c’erano le minacce alla nostra democrazia di cui ha parlato il sottosegretario Gabrielli martedì sera a Rai Tre. ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Stamattina il presidente del Consiglio Marioha riunito a Palazzo Chigi, prima del Consiglio dei ministri, ilinterministeriale per lasicurezza con il sottosegretario con la delega allasicurezza Franco Gabrielli, il direttore dell’Agenzia per lasicurezza nazionale Roberto Baldoni e la sua vice, Nunzia Ciardi. Presenti anche i ministri Luigi Di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Maria Cristina Messa (Università), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture e trasporti). In cima all’agenda dei lavori c’erano le minacce alla nostra democrazia di cui ha parlato il sottosegretario Gabrielli martedì sera a Rai Tre. ...

