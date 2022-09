I libri più letti in vacanza (sorpresa per il titolo diventato virale su TikTok) (Di giovedì 1 settembre 2022) Narrativa e gialli: ecco cosa leggono di più gli italiani in questa estate 2022. Che si trovino sotto l’ombrellone al mare, in montagna o che siano rimasti a casa, gli italiani leggono soprattuto storie, e thriller. E’ quanto emerge dalla classifica dei libri più venduti nelle ultime settimane, pubblicata dal Giornale della libreria, testata dell’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Nielsen BookScan e Ufficio studi AIE. Editoria in crisi? Secondo i dati pubblicati dall’Associazione Italiana Editori (AIE), sono sempre meno i libri che gli italiani comprano però: nei primi cinque mesi del 2022 l’editoria italiana di varia, ovvero romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, ha subito in flessione del 4,5% a valore e del 3,6% a numero di copie rispetto ai primi cinque mesi del 2021. Le vendite a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Narrativa e gialli: ecco cosa leggono di più gli italiani in questa estate 2022. Che si trovino sotto l’ombrellone al mare, in montagna o che siano rimasti a casa, gli italiani leggono soprattuto storie, e thriller. E’ quanto emerge dalla classifica deipiù venduti nelle ultime settimane, pubblicata dal Giornale della libreria, testata dell’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Nielsen BookScan e Ufficio studi AIE. Editoria in crisi? Secondo i dati pubblicati dall’Associazione Italiana Editori (AIE), sono sempre meno iche gli italiani comprano però: nei primi cinque mesi del 2022 l’editoria italiana di varia, ovvero romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, ha subito in flessione del 4,5% a valore e del 3,6% a numero di copie rispetto ai primi cinque mesi del 2021. Le vendite a ...

