Gragnano | 13enne precipita dal balcone e muore | la terribile ipotesi

rep_napoli : Gragnano, 13enne muore cadendo dal quarto piano [aggiornamento delle 13:49] - telodogratis : Napoli, cade da quarto piano: morto 13enne a Gragnano - rep_napoli : Gragnano, 13enne muore cadendo dal quarto piano [aggiornamento delle 13:44] - News24_it : Napoli, cade da quarto piano: morto 13enne a Gragnano - ledicoladelsud : Napoli, cade da quarto piano: morto 13enne a Gragnano -

La Repubblica

I Carabinieri della stazione dihanno ricevuto la segnalazione alle 11.20 e sono giunti immediatamente sul posto, trovando ila terra. Successivamente è intervenuto il personale del ...Il fatto è avvenuto a, in provincia di Napoli. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma del tredicenne. SEGUIRANNO ... Gragnano, 13enne muore cadendo dal quarto piano Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano, in provincia di Napoli ... Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo per il 13enne non c’è stato nulla da fare.Sembrerebbe che il 13enne morto questa mattina a Gragnano si fosse sporto per sistemare il cavo dell'antenna tv ...