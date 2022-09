Giulia Salemi e i buoni propositi di settembre annuncia: “Preparatevi” (Di giovedì 1 settembre 2022) Giulia Salemi stupisce i fan annunciando delle novità in arrivo a settembre: le sue parole Giulia Salemi sta vivendo un periodo magico e settembre regalerà nuove emozioni a tutti i suoi fan. L’ex gieffina ha fatto davvero tanta strada per arrivare a numerosi ed importanti traguardi nella sua brillante carriera. L’amata Salemi sta voltando sempre più in alto e continua a far sognare milioni di italiani tra un progetto e l’altro. Giulia negli ultimi mesi ha esordito come imprenditrice lanciando il suo primo brand di abbigliamento dal nome “Goldsand”. La giovane imprenditrice inoltre ha realizzato e disegnato anche la sua prima linea di gioielli con il noto brand Breil. L’ex gieffina con talento e determinazione sta realizzando tutti i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022)stupisce i fanndo delle novità in arrivo a: le sue parolesta vivendo un periodo magico eregalerà nuove emozioni a tutti i suoi fan. L’ex gieffina ha fatto davvero tanta strada per arrivare a numerosi ed importanti traguardi nella sua brillante carriera. L’amatasta voltando sempre più in alto e continua a far sognare milioni di italiani tra un progetto e l’altro.negli ultimi mesi ha esordito come imprenditrice lanciando il suo primo brand di abbigliamento dal nome “Goldsand”. La giovane imprenditrice inoltre ha realizzato e disegnato anche la sua prima linea di gioielli con il noto brand Breil. L’ex gieffina con talento e determinazione sta realizzando tutti i ...

