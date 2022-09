**Giubileo: Gualtieri, via Conciliazione pedonalizzata, realizzeremo sottopasso'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Nel piano sul Giubileo con la lista dettagliata degli interventi che il sindaco di Roma presenterà entro una decina di giorni al premier Mario Draghi ci sono anche lavori "importanti come il sottopasso che consente la pedonalizzazione di via della Conciliazione, l'intergrazione di un unico cammino da Castel Sant'Angelo a San Pietro". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione del tavolo istituzionale del Giubileo col premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Nel piano sul Giubileo con la lista dettagliata degli interventi che il sindaco di Roma presenterà entro una decina di giorni al premier Mario Draghi ci sono anche lavori "importanti come ilche consente la pedonalizzazione di via della, l'intergrazione di un unico cammino da Castel Sant'Angelo a San Pietro". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione del tavolo istituzionale del Giubileo col premier Mario Draghi.

ilmessaggeroit : Roma, Giubileo: entro dieci giorni il piano al governo. Gualtieri: «Il termovalorizzatore si farà» - zazoomblog : Giubileo: Gualtieri ok linee guida entro 10 giorni piano a Draghi - #Giubileo: #Gualtieri #linee #guida - Parlamenteide : Ore 12:47 - Giubileo, a Chigi tavolo tra #Draghi, Gualtieri e Zingaretti: ok alle linee guida - MauroCapozza : RT @erretti42: Pressing per il magna magna prima che si abboffino altri. L’intenzione sarebbe di coinvolgere Raffaele Ranucci, animatore… - gioart79 : RT @erretti42: Pressing per il magna magna prima che si abboffino altri. L’intenzione sarebbe di coinvolgere Raffaele Ranucci, animatore… -