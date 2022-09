GfVip e l’indizio dei piedi subito scoperto dai fan: ecco la prova (Di giovedì 1 settembre 2022) Il giorno di debutto della settima edizione del GF Vip si avvicina sempre di più e un nuovo indizio rilasciato dalla redazione ha fatto accendere l’interesse sul prossimo concorrente che varcherà la soglia. LEGGI ANCHE: — Totti, la scelta di Noemi Bocchi: cosa rivela un ex concorrente del GfVip Per molti non ci sono dubbi: quei piedi mostrati in video apparterrebbero a Patrizia Rossetti, presentata con le parole: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua”. Presentatrice e volto storico delle principali televendite televisive in Italia, Patrizia sarebbe pronta a conquistare anche la casa del GF Vip (dopo aver trionfato nel 2018 a Pechino Express i coppia con Maria Teresa Ruta). GF Vip, per il web non ci sono dubbi: i piedi sono quelli di Patrizia Rossetti “Ma quelli che ... Leggi su funweek (Di giovedì 1 settembre 2022) Il giorno di debutto della settima edizione del GF Vip si avvicina sempre di più e un nuovo indizio rilasciato dalla redazione ha fatto accendere l’interesse sul prossimo concorrente che varcherà la soglia. LEGGI ANCHE: — Totti, la scelta di Noemi Bocchi: cosa rivela un ex concorrente delPer molti non ci sono dubbi: queimostrati in video apparterrebbero a Patrizia Rossetti, presentata con le parole: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua”. Presentatrice e volto storico delle principali televendite televisive in Italia, Patrizia sarebbe pronta a conquistare anche la casa del GF Vip (dopo aver trionfato nel 2018 a Pechino Express i coppia con Maria Teresa Ruta). GF Vip, per il web non ci sono dubbi: isono quelli di Patrizia Rossetti “Ma quelli che ...

