«Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa | di essere l' uomo della Sandrelli»

In questi ultimi due anni segnati dalla pandemia da Coronavirus, Stefania Sandrelli aveva raccontato delle sue difficoltà economiche e di una grande necessità di lavorare. Anche perché il Covid aveva messo in pausa alcuni suoi impegni lavorativi. Ora, però, l'attrice toscana di 76 anni ha voluto confessare anche un altro lato di questi suoi ultimi anni: la crisi con il compagno Giovanni Soldati, con il quale è legata dal 1983.

