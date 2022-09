**Elezioni: Letta, 'Draghi? Credo avrà un ruolo anche dopo le elezioni'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Non Credo che si possa mandare in pensione, sono convinto che Draghi avrà un ruolo importante anche dopo le elezioni". Così Enrico Letta a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Nonche si possa mandare in pensione, sono convinto cheunimportantele". Così Enricoa SkyTg24.

