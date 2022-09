Diego Mandola, l’italiano morto in Francia cadendo da un terrazzo (Di giovedì 1 settembre 2022) Si chiamava Diego Mandola il 36enne italiano originario di Sapri morto dopo la caduta dal terrazzo della sua abitazione in Francia, a Thonon-les-Bain sul lago di Ginevra. Diego Mandola lavorava come cameriere presso un ristorante e la sua salma sarà sottoposta ad autopsia come hanno disposto le Autorità francesi che stanno indagando sulle cause del suo decesso. Le circostanze della morte di Mandola sono ancora da chiarire. Ma nella sua città di origine la tragedia ha suscitato grande commozione. Infatti l’uomo che appena pochi giorni fa si era recato a Sapri per trascorrere alcuni giorni di vacanza, era molto conosciuto. Secondo le prime ricostruzioni Diego Mandola è precipitato dal balcone al quarto piano del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Si chiamavail 36enne italiano originario di Sapridopo la caduta daldella sua abitazione in, a Thonon-les-Bain sul lago di Ginevra.lavorava come cameriere presso un ristorante e la sua salma sarà sottoposta ad autopsia come hanno disposto le Autorità francesi che stanno indagando sulle cause del suo decesso. Le circostanze della morte disono ancora da chiarire. Ma nella sua città di origine la tragedia ha suscitato grande commozione. Infatti l’uomo che appena pochi giorni fa si era recato a Sapri per trascorrere alcuni giorni di vacanza, era molto conosciuto. Secondo le prime ricostruzioniè precipitato dal balcone al quarto piano del ...

