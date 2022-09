Con l’apecar contro un’auto: grave 86enne dopo l’incidente (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesano sulla Marcellana (Sa) – Un anziano di 86 anni di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un Apecar che si è scontrato frontalmente con un’autovettura in località Tempa la Mandra. Immediatamente soccorso, l’anziano è stato dapprima ricoverato presso il vicino ospedale di Polla e, poi, trasferito all’ospedale civile “San Carlo” di Potenza i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Il conducente dell’auto, un uomo di 28 anni di Montesano, è ricoverato all”ospedale di Polla per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesano sulla Marcellana (Sa) – Un anziano di 86 anni di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, è rimasto feritomente in un incidente stradale. L’uomo era alla guida di un Apecar che si è scontrato frontalmente convettura in località Tempa la Mandra. Immediatamente soccorso, l’anziano è stato dapprima ricoverato presso il vicino ospedale di Polla e, poi, trasferito all’ospedale civile “San Carlo” di Potenza i cui sanitari si sono riservati la prognosi. Il conducente dell’auto, un uomo di 28 anni di Montesano, è ricoverato all”ospedale di Polla per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

