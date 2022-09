Claudia Durastanti: «Anche voi vi sentite esauriti?» (Di giovedì 1 settembre 2022) La scrittrice Claudia Durastanti parla di un senso di esaurimento diffuso in ogni parte della nostra vita, dal lavoro alle risorse ambientali: «Uno dei fenomeni a ridosso della pandemia a interessarmi di più è stata la fuoriuscita del concetto di "burnout" dall'ambito del lavoro per dilagare a qualsiasi sfera dell'esperienza» Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) La scrittriceparla di un senso di esaurimento diffuso in ogni parte della nostra vita, dal lavoro alle risorse ambientali: «Uno dei fenomeni a ridosso della pandemia a interessarmi di più è stata la fuoriuscita del concetto di "burnout" dall'ambito del lavoro per dilagare a qualsiasi sfera dell'esperienza»

aldoceccarelli : RT @Internazionale: “Cosa significa questa canzone per te?” è un modo per capire se una persona pensa che In my life sia più una canzone da… - Internazionale : “Cosa significa questa canzone per te?” è un modo per capire se una persona pensa che In my life sia più una canzon… -

Scenari. Il ritorno delle saghe letterarie parla al nostro tempo Il silenzio del mondo è un romanzo sulla diversità dell'essere sordi, sul linguaggio e sul dolore di comunicare, temi che erano stati già al centro del romanzo di Claudia Durastanti, La straniera, ... "I Netanyahu" è un caso editoriale sintomatico dei nostri tempi ... e avevo letto la dedica a Bloom in apertura del romanzo, ma l'edizione che avevo letto, quella del suo ottimo editore inglese, Fitzcarraldo (che pubblica anche Claudia Durastanti, la traduttrice ... Internazionale Claudia Durastanti: «Anche voi vi sentite esauriti» E questa volta, per la sua quarta uscita, la condirettrice è Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, vincitrice del premio Mondello giovani con il suo primo romanzo, Un giorno verrò a lanciare ... Scenari. Il ritorno delle saghe letterarie parla al nostro tempo Come Dostoevskij, Hugo, Bacchelli e Tolstoj sono molti gli autori contemporanei che si stanno dedicando alle grandi epopee familiari, spesso trasformate in format per cinema e televisione ... Il silenzio del mondo è un romanzo sulla diversità dell'essere sordi, sul linguaggio e sul dolore di comunicare, temi che erano stati già al centro del romanzo di, La straniera, ...... e avevo letto la dedica a Bloom in apertura del romanzo, ma l'edizione che avevo letto, quella del suo ottimo editore inglese, Fitzcarraldo (che pubblica anche, la traduttrice ... Una nuova intimità - Claudia Durastanti E questa volta, per la sua quarta uscita, la condirettrice è Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, vincitrice del premio Mondello giovani con il suo primo romanzo, Un giorno verrò a lanciare ...Come Dostoevskij, Hugo, Bacchelli e Tolstoj sono molti gli autori contemporanei che si stanno dedicando alle grandi epopee familiari, spesso trasformate in format per cinema e televisione ...