Chelsea | si avvicina un giocatore dell'Ajax | vuole la Premier

ArenaSportiva1 : ?? Edson #Alvarez si avvicina al #Chelsea, che ha offerto 50 milioni € all'#Ajax. Accordo di principio con il centro… - SportHubOff : ???? Edson #Alvarez si avvicina al #Chelsea, che ha offerto 50€ all'#Ajax. Accordo di principio con il centrocampista… - Fabrizi04906407 : RT @milanismomaxato: Clamoroso dopo la firma di Cardinale si chiude Vranckx e si avvicina a grandi passi Ziyech operazione che potrebbe chi… - milanismomaxato : Clamoroso dopo la firma di Cardinale si chiude Vranckx e si avvicina a grandi passi Ziyech operazione che potrebbe… - MarzioRaffaele : OPERAZIONE DA 90 MILIONI DI EURO, A PICCOLI PASSI GVARDIOL SI AVVICINA AL CHELSEA???? #Calciomercato #ChelseaFC #Gvardiol -

Calciomercato.com

A sua volta il Barca sta definendo l'arrivo di Marcos Alonso dal: percorso inverno per l'... mentre l'attaccante argentino Mauro Icardi (ex Inter) sial Galatasaray e il trequartista ...Oltretutto spera ancora di andare al. A Lisbona, il tecnico dello Sporting Ruben Amorim ha minacciato le dimissioni in caso di ritorno in biancoverde di CR7. Da Parigi arrivano segnali ... Chelsea, si avvicina Fofana: ecco l'ultimo indizio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Chelsea in questo finale di calciomercato prova a portare in dote a Tuchel nuovi colpi last minute. Follia con Tonali ...