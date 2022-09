Bonus trasporti 2022, è il click day: domande al via, come richiederlo (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Bonus trasporti 2022, al via il click day. Dalle ore 8 di oggi 1 settembre è possibile richiedere il contributo online alla pagina https://www.Bonustrasporti.lavoro.gov.it/. Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, consiste in un contributo per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il Bonus, che non può superare l’importo di 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. La richiesta potrà essere avanzata accedendo all’area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica). Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –, al via ilday. Dalle ore 8 di oggi 1 settembre è possibile richiedere il contributo online alla pagina https://www..lavoro.gov.it/. Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, consiste in un contributo per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro. Il, che non può superare l’importo di 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. La richiesta potrà essere avanzata accedendo all’area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica). Ildeve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. ...

infoitinterno : Bonus trasporti 2022, è il click day: domande al via, come richiederlo - infoitinterno : Da oggi è disponibile il bonus trasporti: ecco come richiederlo - telodogratis : Bonus trasporti 2022, è il click day: domande al via, come richiederlo - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Bonustrasporti 2022, è il #clickday: domande al via, come richiederlo. - RassegnaZampa : #BonusTrasporti, l’1 settembre è il clic day: ecco come richiedere il voucher da 60 euro per comprare un abbonament… -