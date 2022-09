Aspetti non secondari del voto in Campania (Di giovedì 1 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 31 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dal quadro generale emergono nevrotica confusione e lacerante incertezza certo attribuibili, ma solo in parte, all’anticipato scioglimento delle Camere seguìto dall’immediata convocazione (a tempo di record come non si ricordava), dei comizi elettorali. Lezione punitiva per i partiti che hanno determinato (del tutto speciosamente com’è convinzione diffusa) la caduta politica, anche se non tecnica, del Governo Draghi? Le cose e i fatti, per come accadono, hanno la testa dura (diceva Lenin), ma quasi sempre una precisa ragione. I partiti, da mesi in crisi per forzata astinenza dal potere (Lega, Forza Italia e contiani) non vedevano l’ora di rimettere le mani sulla politica e l’azione governativa come fossero irrinunciabile “cosa nostra”. LISTE A ROTTA DI ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 31 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dal quadro generale emergono nevrotica confusione e lacerante incertezza certo attribuibili, ma solo in parte, all’anticipato scioglimento delle Camere seguìto dall’immediata convocazione (a tempo di record come non si ricordava), dei comizi elettorali. Lezione punitiva per i partiti che hanno determinato (del tutto speciosamente com’è convinzione diffusa) la caduta politica, anche se non tecnica, del Governo Draghi? Le cose e i fatti, per come accadono, hanno la testa dura (diceva Lenin), ma quasi sempre una precisa ragione. I partiti, da mesi in crisi per forzata astinenza dal potere (Lega, Forza Italia e contiani) non vedevano l’ora di rimettere le mani sulla politica e l’azione governativa come fossero irrinunciabile “cosa nostra”. LISTE A ROTTA DI ...

borghi_claudio : @FabioFranchi1 @GiulioMarini2 @GabrieleFigini Il decreto aveva dentro tante cose. Ho votato a favore di emendamento… - SaltSimo : @gridandovuole @lella_50 @nexusSEI_6 @latwittipe @lorepregliasco Una persona “pensante “ non può giudicare di “sini… - christiancritic : @BenvenutoTobia @ricpuglisi No, per esempio tassando i più ricchi e facendo pagare le tasse a più evasori.... ah no… - senia65 : @geromagno Non c’è stimolo alcuni a guardarli giocare. Ci provi, ti siedi, aspetti, poi dici: ma andate a fanculo voi e Allegri. - JulianRoss79 : @Cadelux @McVirga86 Toglierei il 'molto'. È un buon allenatore, con dei limiti, che si trova in una situazione comp… -