Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 1 settembre 2022: le previsioni di oggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Benvenuto settembre…con il maltempo. Sì, perché nel Lazio oggi è prevista un’Allerta meteo e su tutto il territorio, nessuna zona esclusa, potrebbero esserci precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Maltempo nel Lazio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo e l’Allerta è già scattata dalle ore prime di questa mattina. Ma proseguirà per le successive 18-24 ore per un inizio settembre all’insegna delle piogge e dei temporali. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO È Allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutto il Lazio. Pioverà, stando alle previsioni, sulle zone dei bacini costieri nord, medio Tevere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Benvenuto…con il maltempo. Sì, perché nelè prevista un’e su tutto il territorio, nessuna zona esclusa, potrebbero esserci precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Maltempo nelIl Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettinoe l’è già scattata dalle ore prime di questa mattina. Ma proseguirà per le successive 18-24 ore per un inizioall’insegna delle piogge e dei temporali. CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO Ègialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutto il. Pioverà, stando alle, sulle zone dei bacini costieri nord, medio Tevere, ...

