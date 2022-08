VI Municipio – Santori Lega | “Solidarieta’ a Nicola Franco | ed a tutta la Giunta e ai consiglieri”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente del VI, ala suae ai. L’atto intimidatorio di cui è stato vittima è gravissimo, una minaccia inaccettabile alla sicurezza e all’incolumità dell’unico rappresentante del centrodestra alla guida di uno spicchio della città, e nel quale dunque l’amministrazione territoriale è fortemente impegnata per restituire ai residenti vivibilità,lità, sicurezza e decoro. Nessuna azione, anche la più delinquenziale, potrà fermare la nostra azione di cambiamento per restituire a tutti i cittadini, di Roma e del resto d’Italia, la sicurezza sulla quale si fonda la libertà di vivere rispettando le regole e portando avanti le proprie idee“. Lo dichiara in una nota Fabrizio ...

' Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente del VINicola Franco, a tutta la sua giunta e ai consiglieri. L'atto intimidatorio di cui è stato ... Lo dichiara in una nota Fabrizio, ...... ex consigliere delXI, vicepresidente dell'associazione Ecoland e coordinatore dei ...alla periferia con grave danno per tutto il territorio' commenta il consigliere leghista FabrizioFabrizio Santori. “Se da questa ennesima battaglia sorgerà una vittoria, non esiterò anche in Parlamento a portare avanti le idee e i progetti ...I motori cominciano a scaldarsi anche per l'appuntamento elettorale alla Pisana. Ciaccheri allontana l'ipotesi: "Oggi penso al 25 settembre e a governare il territorio" ...