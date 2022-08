US Open 2022, terza giornata: Medvedev incrocia Rinderknech, Kontaveit per Serena Williams. In campo Berrettini e Giorgi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo i primi due giorni di riscaldamento, l’US Open 2022 inizia piano piano a proporre partite sempre più interessanti. Iniziano difatti gli scontri validi per il secondo turno; all’Arthur Ashe Stadium la chiusura è tutta per Daniil Medvedev, campione in carica e numero 1 al mondo, che affronterà per la prima volta in carriera il transalpino Arthur Rinderknech. Ma il momento più emozionante potrebbe essere al match precedente, quello di Serena Williams: per lei un impegno da cinque stelle extralusso con Anett Kontaveit, numero 2 del tabellone principale e nell’ultimo anno impostasi come una vera fuoriclasse del cemento. Per la regina del tennis mondiale degli scorsi anni potrebbe essere uno dei suoi ultimi atti a Flushing Meadows, visti i 41 anni da compiere il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo i primi due giorni di riscaldamento, l’USinizia piano piano a proporre partite sempre più interessanti. Iniziano difatti gli scontri validi per il secondo turno; all’Arthur Ashe Stadium la chiusura è tutta per Daniil, campione in carica e numero 1 al mondo, che affronterà per la prima volta in carriera il transalpino Arthur. Ma il momento più emozionante potrebbe essere al match precedente, quello di: per lei un impegno da cinque stelle extralusso con Anett, numero 2 del tabellone principale e nell’ultimo anno impostasi come una vera fuoriclasse del cemento. Per la regina del tennis mondiale degli scorsi anni potrebbe essere uno dei suoi ultimi atti a Flushing Meadows, visti i 41 anni da compiere il ...

