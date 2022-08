Un posto al sole anticipazioni: Niko deve farlo per forza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Niko prenderà una decisione molto importante Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Niko sarà costretto a prendere una decisione molto difficile che lascerà tutti senza parole. Intanto, Filippo e Serena decidono di tornare a Napoli. Franco, invece può contare sull’aiuto di Damiano, l’uomo che scorta Eugenio e vuole scoprire dove si nasconde Valsano. Speranza, infine, continua a restare lontana dal padre. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda dalle 20.45 circa su Rai 3. (web)Un posto al sole: Niko prende una decisione inaspettata Le anticipazioni ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ledi Unalci fanno sapere cheprenderà una decisione molto importante Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere chesarà costretto a prendere una decisione molto difficile che lascerà tutti senza parole. Intanto, Filippo e Serena decidono di tornare a Napoli. Franco, invece può contare sull’aiuto di Damiano, l’uomo che scorta Eugenio e vuole scoprire dove si nasconde Valsano. Speranza, infine, continua a restare lontana dal padre. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda dalle 20.45 circa su Rai 3. (web)Unalprende una decisione inaspettata Le...

cicciagatta : RT @CarloneDaniela: Se il 25 settembre non andrai a votare i partiti antisistema, sarai complice tu stesso del sistema che non vuole che tu… - ParliamoDiNews : Un posto al sole, anticipazioni 31 agosto 2022: Niko, decisione spiazzante (ore 20.10) #31Agosto… - Bruno784990781 : @repubblica Vergogna, solo un comunista può brindare per la morte, di non importa chi. Un comunista Italo-sovietico… - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni 5-9 settembre: istanti di forte apprensione - #Posto #anticipazioni #settembre: - AngeloFornaro7 : RT @CarloneDaniela: Se il 25 settembre non andrai a votare i partiti antisistema, sarai complice tu stesso del sistema che non vuole che tu… -