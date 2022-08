Traffico Roma del 31-08-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luceverde Roma L’hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono notevoli difficoltà sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’uscita San Lorenzo Verano in direzione di San Giovanni Al momento ci sono code già all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna coda che partono dallo svincolo Pietralata Monti Tiburtini nessuna segnalazione al momento sulla raccordano né sulle principali vie consolari non molto il Traffico registrato alla Piola polizia locale Cervignano un incidente in via Mondragone all’intersezione con via sermonetana Come andiamo le dovute attenzioni nel quadrante Nord sulla Cassia bis Veientana sempre possibile la formazione di code tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare in questo tratto si transita su carreggiata ridotta per lavori in corso informazioni su queste notizie sono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono notevoli difficoltà sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’uscita San Lorenzo Verano in direzione di San Giovanni Al momento ci sono code già all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna coda che partono dallo svincolo Pietralata Monti Tiburtini nessuna segnalazione al momento sulla raccordano né sulle principali vie consolari non molto ilregistrato alla Piola polizia locale Cervignano un incidente in via Mondragone all’intersezione con via sermonetana Come andiamo le dovute attenzioni nel quadrante Nord sulla Cassia bis Veientana sempre possibile la formazione di code tra Castel de’ ceveri e il raccordo anulare in questo tratto si transita su carreggiata ridotta per lavori in corso informazioni su queste notizie sono ...

