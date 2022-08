(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sotto il 15 per cento è un problema, ma sotto il 12 è una tragedia, rischia di perdere la leadership. I sondaggi non danno pace al Capitano, che spinge su giovani e immigrazione per recuperare qualche voto

HuffPostItalia : TikTok, c'è Salvini. Il leghista teme il cappotto Fdi e va a Lampedusa - ginocalcinotto : RT @RenzoMattei: Dopo Salvini su TikTok la prossima frontiera del campagna elettorale potrebbe essere una gara di rutti. - RenzoMattei : RT @umorismoq: Livello della campagna elettorale: Salvini su TikTok. - EHEAAOO : RT @RenzoMattei: Dopo Salvini su TikTok la prossima frontiera del campagna elettorale potrebbe essere una gara di rutti. - RenzoMattei : Dopo Salvini su TikTok la prossima frontiera del campagna elettorale potrebbe essere una gara di rutti. -

Soltanto la Meloni ehanno provato a sotterrare l'ascia di guerra rispondendo sulle "presunte divisioni". In ogni caso, Mannheimer profetizza la mancanza di voto anche tra gli adutli: " L'...Deve ovviamente avere cognizione dei tempi, della capacità di sintesi necessaria a esprimere un concetto ma non deve rendersi ridicolo, come fa, che suha perso quel po' di reputazione ...Sotto il 15 per cento è un problema, ma sotto il 12 è una tragedia, rischia di perdere la leadership. I sondaggi non danno pace al Capitano, che spinge su ...Nonostante molti politici abbiano esteso la campagna elettorale a Tik Tok, l'astensionismo tra i giovani potrebbe essere elevato: ecco le ipotesi formulate dal sondaggista, Renato Mannheimer, e quali ...