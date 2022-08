Tennisti più pagati al mondo: la classifica 2022 vede ancora Federer in testa (Di mercoledì 31 agosto 2022) I Tennisti più pagati al mondo? Con gli US Open in corso, quarto e ultimo torneo del Grande Slam, i giochi per il 2022 in termini di entrate economiche per i big player sono pressoché fatti. Chiaramente è ancora possibile conquistare gli allori nonché il montepremi – che sul singolo arriva a 2,6 milioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ipiùal? Con gli US Open in corso, quarto e ultimo torneo del Grande Slam, i giochi per ilin termini di entrate economiche per i big player sono pressoché fatti. Chiaramente èpossibile conquistare gli allori nonché il montepremi – che sul singolo arriva a 2,6 milioni di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Tennisti più pagati al mondo: la classifica 2022 vede ancora Federer in testa, Osaka e Williams sul podio… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Tennisti più pagati al mondo: la classifica 2022 vede ancora Federer in testa: I tennisti più p… - Innovandiamo : I dieci giocatori più forti a rete nella storia del tennis - ilmedvedeviano : @Sebastiano73 Può essere, però Berrettini resta uno dei tennisti più solidi mentalmente dopo Nadal e Djokovic, quin… - PBorgialli : I tennisti più pagati nell'ultimo anno secondo Forbes: Federer (non gioca più), Osaka (del tennis le frega il giust… -