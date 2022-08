SKY: “Spalletti trasforma il Napoli: ritocca il modulo e cambia l’attacco. Olivera dal primo minuto” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Napoli-LECCE. Diverse modifiche nello scacchiere iniziale per Luciano Spalletti nella sfida contro il Lecce. Nella partita in programma stasera alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’allenatore toscano dovrebbe cambiare modulo e dal 4-3-3 passare al 4-2-3-1 secondo quanto riferisce SKY Sport. Quattro le scelte diverse rispetto al match contro la Fiorentina. Olivera farà rifiatare Mario Rui mentre sarà una linea a 3 nuova di zecca con Elmas a sinistra, Raspadori centrale e Politano a destra: tutti e tre agiranno dietro Osimhen. A partita in corso ci sarà poi spazio per gli altri due nuovi acquisti Ndombele e Simeone. PROBABILE FORMAZIONE Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022)-LECCE. Diverse modifiche nello scacchiere iniziale per Lucianonella sfida contro il Lecce. Nella partita in programma stasera alle 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”, l’allenatore toscano dovrebberee dal 4-3-3 passare al 4-2-3-1 secondo quanto riferisce SKY Sport. Quattro le scelte diverse rispetto al match contro la Fiorentina.farà rifiatare Mario Rui mentre sarà una linea a 3 nuova di zecca con Elmas a sinistra, Raspadori centrale e Politano a destra: tutti e tre agiranno dietro Osimhen. A partita in corso ci sarà poi spazio per gli altri due nuovi acquisti Ndombele e Simeone. PROBABILE FORMAZIONE(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae,; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; ...

