Seguiva vittime su monopattino | domani interrogatorio 21enne

Agenzia_Ansa : Seguiva le vittime a bordo di un monopattino elettrico, mentre uscivano a volte da palestre delle zone centrali del… - eccapecca : #Milano Seguiva vittime sul monopattino: sequestrati mezzo e zaino. Indignatevi sempre. - Destradipopolo : #MILANO, ARRESTATO 21ENNE PER QUATTRO VIOLENZE SESSUALI: SEGUIVA LE VITTIME CON IL MONOPATTINO ESSENDO DI PURA RAZZ… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Seguiva le vittime a bordo di un monopattino elettrico, mentre uscivano a volte da palestre delle zone centrali della cit… - AnsaLombardia : Seguiva vittime sul monopattino: sequestrati mezzo e zaino. Il 21enne arrestato per violenze. Al vaglio anche altri… -

Tutti episodi denunciati dalle. Il monopattino, di colore rosso, è stato sequestrato insieme ad uno zaino dai colori e dalla fantasia che coincidono con quello indossato dall'uomo ripreso nel ...le donne in monopattino, utilizzando sempre lo stesso iter. Abusi a Milano su 4, arrestato un ventunenne, già noto per episodi di maltrattamenti sulla madre È accaduto a Milano , dove ...Sarà interrogato domani il 21enne arrestato dalla polizia, a Milano, con l'accusa di avere abusato di quattro donne, tra maggio e giugno scorso, dopo averle seguite in monopattino. (ANSA) ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...